Dubočica 54 kreće u pohod na Evropu: Leskovčani igraju EHF Euro Cup i Regionalnu ligu

Leskovački rukometni klub očekuje jedna od najizazovnijih sezona u istoriji, tokom koje će nastupati na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni.

Rukometni klub Dubočica 54 nastavlja da niže uspehe, pa će u sezoni 2026/27 predstavljati Srbiju u čak dva međunarodna takmičenja – EHF Euro Cup-u i novoformiranoj Muškoj regionalnoj rukometnoj ligi.

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, leskovački klub izborio je plasman u EHF Euro Cup, gde će se takmičiti sa evropskim klubovima. Žreb za novo izdanje ovog takmičenja biće održan u utorak, 14. jula, u 11 časova u Beču, kada će Dubočica 54 saznati protivnika u prvom kolu.

Pored evropskih obaveza, Dubočica 54 će biti jedan od predstavnika Srbije u novoformiranoj Muškoj regionalnoj rukometnoj ligi, koja od ove sezone počinje da se igra u novom formatu. Liga će biti podeljena u dve grupe sa po pet klubova, a svaka ekipa odigraće dvokružni ligaški sistem, odnosno ukupno deset kola.

Leskovčani će igrati u Grupi A, zajedno sa ekipama Eurofarm Pelistera, Alkaloida, Partizana i Lovćena, što ljubiteljima rukometa donosi niz kvalitetnih i atraktivnih utakmica.

Regionalna liga počinje 23. avgusta, a Dubočica 54 će sezonu otvoriti gostovanjem ekipi Lovćena. Prvi meč pred domaćom publikom odigraće u trećem kolu protiv Partizana, dok je završetak takmičenja predviđen za 17. mart 2027. godine.

Nova sezona ARKUS lige počinje 12. septembra. U prvom kolu Dubočica 54 gostuje Partizanu, dok će u drugom kolu u Leskovcu ugostiti ekipu Vranja.

Okupljanje ekipe i početak priprema zakazani su za 27. jul, kada će stručni štab obaviti prozivku igrača i započeti pripreme za sezonu koja će biti jedna od najzahtevnijih u istoriji kluba.

Iz kluba ističu da je pred Dubočicom 54 godina velikih izazova, ali i prilika da dostojno predstavlja Leskovac, svoje navijače i srpski rukomet na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni.

Javnost će, kako navode iz kluba, blagovremeno biti obaveštavana o rezultatima žreba za EHF Euro Cup, predstojećim aktivnostima i svim važnim informacijama u vezi sa novom sezonom.