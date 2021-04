Dubočica uz diskutabilne sudijske odluke poražena od ekipe Budućnosti

U 26. kolu Prve lige Srbije, fudbaleri Dubočice nisu uspeli da dođe do pobede.

Utakmica koja je odigrana na stadionu Fudbalskog kluba Vlasina, završena je rezultatom 0:1 u korist ekipe Budućnosti iz Dobanovaca, a pobednički gol je iz penala u 16. minutu postigao Slobodan Lučić.

Susret dva prvoligaša obeležile su, kažu u leskovačkom klubu, diskutabilne sudijske odluke, stalni prekidi i nervozna igra Leskovčana, što je uticalo na to da Dubočica mali broj pravih prilika koje je imala, ne sprovede do kraja i dođe bar do izjednačenja.

OPŠIRNIJE SUTRA U PANORAMI OD 19H I 22H

Ovim porazom, položaj Dubočice u Prvoj ligi dodatno je ugrožen.

Naredno kolo igra se već 11. aprila protiv Jagodine, a nama ostaje da vidimo da li će trener Saša Mrkić uspeti da za samo tri dana spremi momke kako bi na gostovanju uspeli da zabeleže pobedu.