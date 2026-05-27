Dvadeset tri žene u Leskovcu uspešno završile obuke, u okviru programa ekonomskog osnaživanja

U Svečanoj sali Grada Leskovca danas su uručeni sertifikati ženama koje su uspešno završile stručne obuke u okviru projekta „Podrška za život bez nasilja i sigurniju budućnost za žene iz Leskovca“, koji je realizovan u saradnji lokalne samouprave i nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

U realizaciji projekta učestvovao je i Centar za socijalni rad, kao jedan od ključnih partnera, zajedno sa Udruženjem građana Jineka. Kroz razgovore sa korisnicama Sigurne kuće i ženama koje su pretrpele nasilje, korisnicama iz evidencije Centra omogućeno je uključivanje u različite programe obuke. Među ponuđenim programima bile su obuke za knjigovođstvo, veštačku inteligenciju, krojenje i šivenje, negu starih lica, kuvarstvo, poslastičarstvo, pekarstvo i masažu.

Na ovu socijalnu uslugu, koja se po prvi put sprovodi u Leskovcu, Centar za socijalni rad uputio je ukupno 38 žena. Njih 31 izrazila je želju da učestvuje u programu karijernog vođenja i profesionalne orijentacije, dok su 23 žene uspešno završile odabrane obuke i stekle pravo na sertifikate koji će im olakšati zapošljavanje i bolju poziciju na tržištu rada.

Projekat je u potpunosti finansiran sredstvima organizacije GIZ, sa kojom je potpisan ugovor o donaciji vredan 74.412 evra.

Zamenica gradonačelnika Leskovca dr Lidija Dimitrijević istakla je da je cilj projekta ekonomsko osnaživanje žena koje su boravile u Sigurnoj kući, kao i žena žrtava nasilja sa teritorije grada. Kako je navela, kroz projekat je uspostavljena integrisana podrška koja je obuhvatila profesionalnu orijentaciju, karijerno savetovanje, stručne obuke, ali i programe za unapređenje ličnih veština i znanja.

Direktor Centra za socijalni rad Predrag Momčilović rekao je da su učesnice izrazile veliko zadovoljstvo projektom, posebno zbog mogućnosti da steknu nova znanja i ekonomsku samostalnost.

Svoje iskustvo podelila je i učesnica projekta Teodora Stamenković, koja je pohađala obuke iz oblasti veštačke inteligencije i jačanja ličnih kompetencija.

„Mnogo toga sam naučila o komunikaciji, timskom radu, poslu, kao i o sebi. Dobila sam ohrabrenje da pokrenem svoj biznis i apliciram za start-ap projekat preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Ulaganje u znanje i osnaživanje žena je zapravo ulaganje u jače i uspešnije društvo“, rekla je Stamenkovićeva.

Projekt menadžer organizacije GIZ Ivana Simonović ocenila je saradnju sa Gradom Leskovcem kao uspešnu i naglasila da je podrška bila usmerena i na jačanje lokalnih kapaciteta za izradu Programa unapređenja usluga socijalne zaštite.

„Ovim projektom grad Leskovac pokazao je spremnost da kontinuirano radi na unapređenju položaja osetljivih grupa. Verujem da ćemo i ubuduće zajednički doprinositi stvaranju inkluzivnijeg društva“, poručila je Simonovićeva.

Leskovac je jedan od 20 gradova u Srbiji koji su dobili podršku kroz program „Podrška socijalnom uključivanju“, koji realizuju nemačka organizacija GIZ, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Program nemačko-srpske razvojne saradnje usmeren je na unapređenje socijalnog i ekonomskog uključivanja žena i drugih osetljivih grupa na lokalnom nivou, a projekat „Podrška za život bez nasilja i sigurniju budućnost za žene iz Leskovca“ realizovan je od septembra prošle godine do aprila 2026. godine.