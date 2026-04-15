DRUŠTVO HRONIKA VESTI

Dve saobraćajne nezgode juče na području PU Leskovac, povređena dva lica

15 април, 2026
TVL

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena dva lica. U saopštenju za javnost Policijske uprave podsećaju da je u toku sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine vozila. Danas se obeležava takozvani „Spid maraton“, kada na putevima 34 evropske države saobraćajna policija neprekidno 24 časa vrši kontrolu prekoračenja brzine.

Neprilagođena i nepropisna brzina je prepoznata kao najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda i težine posledica. U cilju sprečavanja i smanjenja stradanja na našim putevima, tokom trajanja akcije koriste se svi raspoloživi uređaji i vozila – radari, presretači, kamere za video nadzor, automatsku detekciju prekršaja i merenje prosečne brzine na autoputevima.

Apelujemo na vozače – poštujte ograničenje brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i ne zaboravite da neprilagođena i nepropisna brzina najčešće doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo Vam bezbedno učešće u saobraćaju! – poručuje se u saopštenju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *