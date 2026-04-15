Dve saobraćajne nezgode juče na području PU Leskovac, povređena dva lica

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena dva lica. U saopštenju za javnost Policijske uprave podsećaju da je u toku sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine vozila. Danas se obeležava takozvani „Spid maraton“, kada na putevima 34 evropske države saobraćajna policija neprekidno 24 časa vrši kontrolu prekoračenja brzine.

Neprilagođena i nepropisna brzina je prepoznata kao najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda i težine posledica. U cilju sprečavanja i smanjenja stradanja na našim putevima, tokom trajanja akcije koriste se svi raspoloživi uređaji i vozila – radari, presretači, kamere za video nadzor, automatsku detekciju prekršaja i merenje prosečne brzine na autoputevima.

Apelujemo na vozače – poštujte ograničenje brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i ne zaboravite da neprilagođena i nepropisna brzina najčešće doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo Vam bezbedno učešće u saobraćaju! – poručuje se u saopštenju.