EDS Leskovac: Isključenja struje u 17 mesta

„Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji TS 35/10 kV ‘Miroševce’. Zbog toga će u utorak, 12.08.2025. u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Miroševce, Slavujevce, Igrište, Drvodelja, Gorina, Bukova Glava, Novkov Rid, Vina, Barje, Kaluđerce, Crcavac, Beštica, Veselovo, Gagince, Melovo, Oruglica i Ravni Del“, ističe se u saopštenju EDS-a.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice.

Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.“