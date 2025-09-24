BOJNIK DRUŠTVO LEBANE VESTI

EDS Leskovac: Isključenja struje u Leskovcu, lebanskoj i bojničkoj opštini

24 септембар, 2025
TVL

Zbog radova na mreži i trafostanicama, bez električne energije u četvrtak 25.9. biće korisnici na više lokacija u Leskovcu, kao i u pojedinim mestima na teritoriji opština Bojnik i Lebane.

  • 08:00 – 11:00 (Leskovac):
    Branislava Nušića;
    Deligradska (br. 11–40A);
    Đorđa Lešnjaka (br. 7 i 13);
    Filipa Višnjića (br. 1–13);
    Rade Končara (br. 7–27);
    Svetozara Markovića (br. 1–66);
    Trg Vojske (neparna strana, br. 5–19):
  • 08:00 – 17:00 (Bojnik):
    Žitni Potok, Zlata, Bregovina, Glasovik, Kožince, Ševiš, Rankova Reka, Stari i Novi Đurevac, Srednji/Gornji/Donji Statovac, Bogujevac, Dragi Deo, Bublica, Gornja i Donja Mačina;
  • 09:00 – 14:00 (Lebane):
    Šumane, Šarce, Gornje Vranovce, Popovce, Grgurovce, Klajić, Buvce, Rafuna, Drvodelj, Poroštica, Radevce, Lipovica;
    Deo Lebana – TS Đurđevdanska, TS Đuka Dinić, TS 8. mart, TS Cara Dušana, TS Ciletov Jabukar i TS Pekara;

