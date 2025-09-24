EDS Leskovac: Isključenja struje u Leskovcu, lebanskoj i bojničkoj opštini

Zbog radova na mreži i trafostanicama, bez električne energije u četvrtak 25.9. biće korisnici na više lokacija u Leskovcu, kao i u pojedinim mestima na teritoriji opština Bojnik i Lebane.

08:00 – 11:00 (Leskovac):

Branislava Nušića;

Deligradska (br. 11–40A);

Đorđa Lešnjaka (br. 7 i 13);

Filipa Višnjića (br. 1–13);

Rade Končara (br. 7–27);

Svetozara Markovića (br. 1–66);

Trg Vojske (neparna strana, br. 5–19):

08:00 – 17:00 (Bojnik):

Žitni Potok, Zlata, Bregovina, Glasovik, Kožince, Ševiš, Rankova Reka, Stari i Novi Đurevac, Srednji/Gornji/Donji Statovac, Bogujevac, Dragi Deo, Bublica, Gornja i Donja Mačina;