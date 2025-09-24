EDS Leskovac: Isključenja struje u Leskovcu, lebanskoj i bojničkoj opštini

Zbog radova na mreži i trafostanicama, bez električne energije u četvrtak 25.9. biće korisnici na više lokacija u Leskovcu, kao i u pojedinim mestima na teritoriji opština Bojnik i Lebane.
- 08:00 – 11:00 (Leskovac):
Branislava Nušića;
Deligradska (br. 11–40A);
Đorđa Lešnjaka (br. 7 i 13);
Filipa Višnjića (br. 1–13);
Rade Končara (br. 7–27);
Svetozara Markovića (br. 1–66);
Trg Vojske (neparna strana, br. 5–19):
- 08:00 – 17:00 (Bojnik):
Žitni Potok, Zlata, Bregovina, Glasovik, Kožince, Ševiš, Rankova Reka, Stari i Novi Đurevac, Srednji/Gornji/Donji Statovac, Bogujevac, Dragi Deo, Bublica, Gornja i Donja Mačina;
- 09:00 – 14:00 (Lebane):
Šumane, Šarce, Gornje Vranovce, Popovce, Grgurovce, Klajić, Buvce, Rafuna, Drvodelj, Poroštica, Radevce, Lipovica;
Deo Lebana – TS Đurđevdanska, TS Đuka Dinić, TS 8. mart, TS Cara Dušana, TS Ciletov Jabukar i TS Pekara;