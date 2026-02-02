EDS Leskovac: Sutra bez struje korisnici u Donjem Sinkovcu i u dve leskovačke ulice

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji mreže. Zbog toga će sutra u vremenu od 8 do 15 časova bez električne energije biti korisnici u Donjem Sinkovcu na sledećim lokacijama: Milosava Dimitrijevića, Lebanski put od br. 271 do br. 355 (neparna strana), Majke Jevrosime 22 i Kralja Milutina br. 2.

Istog dana, bez struje će od 9 do 15 sati biti korisnici u ulici Žike Ilića Žutog od br. 1 do br. 24 i Dositeja Obradovića brojevi 8, 45 i 47.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.