Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u utorak, 11.03.2025. u periodu:

· od 08:00 do 17:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Južnomoravskih brigada od br. 1 do br. 69, zanatski centar „Most“, Rade Končara od br. 6 do br. 52, Đorđa Lešnjaka, Stojana Ljubića br.2 i Trg JNA br. 32;

· od 09:00 do 13:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Mlinska od br. 37 do br. 132, Partizanska od br. 8 do br. 41, Branka Radičevića, Jovana Cvijića br. 39, Nikole Skobaljića od br. 45 do br. 82 i Žike Ilića Žutog od br. 5 do br. 42.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.