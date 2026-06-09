Ekipa ZOO Higijene JKP „Komunalac“ imala intervencije zbog pojave zmija

U proteklih deset dana ekipa ZOO Higijene JKP „Komunalac“ imala je svakodnevno intervencije zbog pojave zmija. Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da nikako ne ubijaju ove životinje, već da se obrate nadležnoj službi.

Pojava zmija za ovo doba godine nije neuobičajena. Međutim, kod sugrađana često izaziva osećaj nelagode i straha. Ove životinje mogu se naći bilo gde u letnjim mesecima, najčešće pored reke i u seoskim sredinama, ali nije isključena ni pojava u centru grada, automobilu ili dvorištu porodične kuće.



Nadležni upućuju apel sugrađanima da u trenutku kada ugledaju zmiju nikako ne pokušavaju da je ubiju.



Nedavno su bezbedno uklonjene dve zmije iz dvorišta SRC „Dubočica“.

