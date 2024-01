Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, Ogranak Elektrodistribucije u Leskovcu obaveštava korisnike da će sutra 31. januara, u periodu od 9 sati do 14 časova, bez električne energije biti mesta Babičko i Stupnica. Takođe, u intervalu od 9 sati do 15 časova, do isključenja struje će doći i u Crnatovu, Kruševici i Ravnom Delu. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.