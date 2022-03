Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će bez električne energije u petak, 4. marta od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati, biti stanovnici Bulevara Nikole Pašića od br. 15 do br. 44, Dimitrija Tucovića, Dobrile Stambolić, Milana Toplice i Siniše Janjića .