EPS Leskovac: Isključenja struje u subotu i ponedeljak

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na seči rastinja u blizini EEO. Zbog toga će u subotu, 20.04.2024. u periodu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Donjoj i Gornjoj Lokošnici, obaveštavaju iz leskovačkog ogranka Elektrodistribucije.

Zbog radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, u ponedeljak, 22.04.2024. u periodu od 09:00 do 15:00 časova, bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Cara Uroša br. 14A i od br. 25 do br. 33, Radnička br. 18, Koste Abraševića od br. 2 do br. 6 , Kozaračka br. 23 i od br .31 do br. 53, Dvadeset sedmog marta od br. 1 do br. 9, Gavrila Principa br. 11, 13, 15 i 28 i Radnička 5A.

U ponedeljak, 22.04.2024. u periodu od 11:00 do 14:00 časova bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: varoš i selo Grdelica, Tupalovce, Dedina Bara, Bojišina, Boćevica, Palojce, Graovo, Oraovica sa mahalama, Bara, Padež, Slatina, Lipova Čuka, Tulovo i Velika Kopašnica.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom, navode u EPS-u.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.