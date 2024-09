EPS Leskovac: Isključenja struje u utorak, 1. oktobra

Zbog radova na rekonstrukciji mreže, koji se izvode radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, u utorak, 1. oktobra, u periodu od 08:30 do 10:30 časova bez struje će biti korisnici u Fruškogorskoj i Hisarskoj ulici u Leskovcu, dok u vremenu od 10:30 do 12:30 sati električnu energiju neće imati korisnici na sledećim lokacijama: Braće Kostić od br. 15 do br. 36, Crnog Marka, Dunavska, Dvadeset prve divizije, Đure Daničića br. 27, Ljutice Bogdana od br. 12 do br. 41, Rade Končara br. 21, 23, 54 i 56, Trajka Stamenkovića i Vase Pelagića.

U leskovačkom ogranku Elektrodistribucije korisnike mole za razumevanje, dodajući da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.