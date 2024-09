EPS: Planirana isključenja električne energije za naredna tri dana

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, Ogranak Elektrodistribucije Leskovac obaveštava korisnike o planiranim isključenjima električne energije, koja će biti realizovana 4. 5. i 6. septembra.

U sredu, 4. septembra, u vremenu od 8 do 11 časova, bez električne energije će biti korisnici u Rajnom Polju. Zatim, u periodu od 10 do 13 sati stanovnici u Gornjoj Slatini, Donjoj i Gornjoj Kupinovici, Gradašnici, Orašcu, Jarsenovu, Stupnici i Piskupovu. U intervalu od 12 do 15 časova, bez struje će biti korisnici u Velikoj i Maloj Biljanici, Donjoj Slatini, Manojlovcu, Kumarevu, Donjem i Gornjem Krajincu i delu Mrštana prema Donjem Krajincu i u vremenu od 8 do 16 sati, do isključenja električne energije će doći i u Navalinu.

U četvrtak 05. septembra, u periodu od 10 do 13 časova bez struje će biti korisnici u Jelašnici, Jašunji, Zlokućanu, Drćevcu, Oraovici Crkovničkoj, Crkovnici i Golemoj Njivi; a u petak, 6, septembra, u intervalu od 8 do 16 sati stanovnici Navalina.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.