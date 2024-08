EPS: Sutra bez struje korisnici na više lokacija u Leskovcu

Zbog radova na redovnim godišnjim revizijima trafostanica u Leskovcu, u petak, 23. avgusta, bez električne energije biće korisnici u više ulica, saopštavaju iz leskovačkog ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 06:00 do 07:30 časova bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Deligradska br. 4, Ivana Kosančića br. 1 i 3, Svetoilijska od br. 1 do br. 36, Trg revolucije br. 13, 15 i 19, zanatski centar „Južni blok“ i zgrada PIO;

Takođe u petak 23. avgusta, od 08:00 do 10:00 časova struju neće imati korisnici u sledećim ulicama: Mlinska od br. 37 do br. 132, Partizanska od br. 8 do br. 41, Branka Radičevića, Jovana Cvijića br. 39, Nikole Skobaljića od br. 45 do br. 82 i Žike Ilića Žutog od br. 5 do br. 42.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.