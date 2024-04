EPS: Sutra isključenja struje u 22 leskovačke ulice i 23 sela na području Leskovca i Bojnika

Zbog izvođenja radova na redovnoj godišnjoj reviziji u okolini Bojnika, sutra, 25. aprila, bez električne energije će biti korisnici u pojedinim selima, na području ove opštine. Takođe, i veliki broj ulica u Leskovcu će biti bez struje, obaveštavaju iz leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 9 sati do 14 časova, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Lapotince, Đinđuša, Zeletovo, Plavce, Kacabać, Stubla, Kosančić, Donje i Gornje Brijanje, Obilić, Ćukovac, Zorovac, , Granica, Crkvica, Donje i Gornje Konjuvce, Gornji Brestovac i Dubrava.

Isto tako, u vremenu od 10 do 14 sati, bez struje će biti i stanovnici sledećih ulica u Leskovcu: Dositeja Obradovića od br. 26 do br. 91, Porečka, Starine Novaka, Zeke Buljubaše, Blagoja Nikolića, Janka Veselinovića, Jovana Cvijića od br. 1 do br. 21, Maksima Kovačevića od br. 9 do br. 41, Pana Đukića od br. 25 do br. 118, Trg narodnog heroja, Crnotravska, Dr Jovana Kašikovića , Ilije Birčanina, Janka Katića, Vlade Đorđevića br. 37, 41 i 43 i Vlajkova br. 2, 5 i 9, Balkanska, Hajduk Stanka br. 7, Hajduk Veljkova, Ilindenska, Miloša Obilića od br. 1 do br. 36, Svetoilijska od br. 34 do br. 92.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, sutra će, u periodu od 10 do 12 sati, bez električne energije biti i korisnici u Gornjem i Donjem Guberevcu, Žižavici i Gornjem i Donjem Bunibrodu.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.