EPS: Sutra isključenja u Leskovcu i Vlasotincu

U utorak, 19.03.2024. u periodu od 08:30 do 13 časova, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Prva br. 8, Deveta br. 22, Deseta, Jedanaesta, Dvanaesta, Trinaesta, Četrnaesta od br. 1 do br. 7, Petnaesta, Šesnaesta, Sedamnaesta, Osamnaesta, Dubočica br. 108, 147 i 159, Branka Krsmanovića od br. 1 do br. 36, Kosovskih junaka br. 2, 147, 149, 151 i 155, deo Obilićevog venca, Rade Žunića od br. 26 do br. 255 i Vardarska od br. 133 do br. 165.

Kako navode u leskovačkoj Elektrodistribuciji, razlog su radovi na sistematskoj zameni brojila u naselju Rade Žunić u Leskovcu.

Zbog radova na rekonstrukciji građevinskog dela TS 35/10 kV Nevit, takođe sutra, u periodu od 09 do 16 časova, bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Kosovska ulica u Vlasotincu, deo Kruševice, Ravni Del, Crnatovo, Manastirište, Boljare, Jastrebac i Brezovica.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom, navode u EPS-u.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.