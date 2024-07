EPS: U četvrtak 4. jula bez struje korisnici više leskovačkih ulica, kao i sela i vikend naselja Petrovac

Zbog izvođenja radova na redovnim godišnjim revizijama trafostanica u Leskovcu, sutra, 4. jula, doći će do privremenog isključenja električne energije na području velikog broja leskovačkih ulica, kao i u jednom naseljenom mestu, obaveštavaju iz Elektrodistribucije.

U periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Ane Stojković, Bosiljke Đurić, Savska, Južnomoravskih brigada od broja 140 do 271, Dubočica od broja 1 do broja 44, Jelene Kostić, Kole Rašića, Ljutice Bogdana, Alojza Budimira, Bore Piksle od broja 1 do 48, Đure Salaja broj 1, Pustorečka od broja 12 do broja 91, Braće Kostića od broja 15 do 36, Crnog Marka, Dunavska, Dvadesetprve divizije, Đure Daničića broj 27, Radeta Končara brojevi 21, 23, 54 i 56, Trajka Stamenkovića i Vase Pelagića.

Takođe, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, u intervalu od 8 sati i 30 minuta do 15 časova, bez električne energije će biti korisnici u selu Petrovac i vikend naselju.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.