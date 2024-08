EPS: U četvrtak bez struje korisnici u 20 leskovačkih ulica

Iz leskovačkog ogranka Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike da će sutra, 21. avgusta stanovnici više leskovačkih ulica privremeno biti bez električne energije.

Zbog radova na redovnim godišnjim revizijima trafostanica, u sredu, 21. avgusta u periodu od 08:00 do 11:00 časova, bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Blagoja Nikolića od br. 36 do br. 87, Dositeja Obradovića, Jovana Cvijića, Majke Jugovića, Mlinska od br. 22 do br. 82, Nikole Skobaljića od br. 58 do br. 142, Partizanska br. 22, Porečka od br. 21 do br. 209, Skopska, Starine Novaka od br. 37 do br. 68, Toplička, Topličkog ustanka od br. 1 do br. 43, Voje Nikolajevića od br. 14 do br. 42, Zeke Buljubaše br. 171 i 195, Žike Ilića Žutog od br. 1 do br. 20, Bunatovačka br. 8, 10 i 12, Goce Delčeva od br. 1 do br. 18, Koste Stamenkovića, Moše Pijade od br. 4 do br. 10, Učitelja Josifa br. 1, 2 i 3.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju za javnost leskovačkog ogranka Elektrodistribucije.