EPS: Više od 20 ulica u Leskovcu sutra bez struje

Zbog izvođenja radova na redovnim godišnjim revizijama trafo-stanica u Leskovcu, u sredu, 24. jula, doći će do privremenog isključenja električne energije na području velikog broja leskovačkih ulica, obaveštavaju iz Ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 8 do 13 sati, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama u Leskovcu: Bulevar oslobođenja brojevi 133, 141, 145 i od broja 156 do broja 182, Ilije Strele brojevi 1 i 3, Kralja Petra Prvog brojevi 16 i 18, Kraljevića Marka, Stevana Sremca od broja 13 do 16, Učitelja Josifa od broja 46 do broja 60, Nemanjina brojevi 31, 33, 35 i 37, Babičkog odreda od broja 50 do 115, Cara Lazara, Masarikov trg od broja 33 do broja 43, Slobodana Penezića od broja 1 do broja 15 i Strahinjića Bana brojevi 2, 4 i 6.

Takođe, istog dana, u vremenu od 8 do 12 časova, bez struje će biti i stanovnici na sledećim lokacijama u Leskovcu: Čačanska, Jagodinska, Pešterska, Smederevska, Valjevska i Vršačka.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.