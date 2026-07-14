Evo kako će izgledati spomenik kralju Milanu u Leskovcu

Grad Leskovac je uspešno okončao postupak javne nabavke za izradu i postavljanje spomenika kralju Milanu I Obrenoviću, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije jednog od najznačajnijih projekata trajnog uređenja javnog prostora, u godini kada Leskovac nosi prestižnu titulu Prestonice kulture Srbije.

U okviru sprovedenog postupka doneta je odluka da idejno rešenje izradi akademski vajar i redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, prof. dr Zoran Ivanović, jedan od najznačajnijih autora monumentalne memorijalne skulpture u Srbiji. Njegov zadatak predviđa rešenje monumentalne konjaničke bronzane skulpture kralja Milana I Obrenovića, ukupne visine 4 metra bez postamenta (približno 8 metara sa postamentom).

Za izvođača radova izabrana je Umetnička radionica „Kuzman“ iz Smedereva, koja će biti zadužena za izradu, transport i postavljanje spomenika. Reč je o radionici sa više od tri decenije iskustva u izradi monumentalnih bronzanih skulptura, koja je realizovala brojne javne spomenike u Srbiji i inostranstvu i uspešno sarađuje sa najistaknutijim domaćim vajarima.

Realizacija obuhvata sve faze izrade spomenika, od idejnog rešenja, livenja u bronzi i finalne umetničke obrade, do transporta, montaže i postavljanja na predviđenoj lokaciji, uz neposredan autorski nadzor tokom čitavog procesa.

Po predstavljenom modelu na javnoj prezentaciji (prateća fotografija teksta), spomenik je koncipiran kao monumentalna konjanička kompozicija koja simbolizuje trijumfalni ulazak kralja Milana I Obrenovića u oslobođene gradove nakon oslobodilačkih ratova, predstavljajući pobedu, državotvornost i početak novog razvojnog perioda juga Srbije.

Istovremeno, spomenik podseća na istorijsku ulogu kralja Milana I Obrenovića u oslobođenju i državnom učvršćivanju južnih krajeva Srbije, kao i na period značajnih političkih, privrednih i društvenih promena koje su obeležile razvoj Leskovca od kraja XIX veka i učvrstile njegov položaj kao jednog od najznačajnijih centara juga Srbije.

Očekuje se da spomenik bude svečano otkriven 24. decembra 2026. godine, kao jedan od najznačajnijih legata Leskovca kao Prestonice kulture Srbije za 2026. godinu.

Podizanjem ovog spomen-obeležja Leskovac će trajno obeležiti jednu od najvažnijih ličnosti istorije i istovremeno obogatiti svoj javni prostor reprezentativnim umetničkim delom, koje će predstavljati novi simbol grada i svedočiti o njegovoj istoriji, kulturnom identitetu i državotvornoj tradiciji.

Prema ugovoru, vrednost je 54.996.000 dinara sa PDV-om.