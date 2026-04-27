Evo ko neće imati struju sutra i u četvrtak

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji TS 35/10 kV „Predejane“ . Zbog toga će u utorak, 28.04.2026. u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Predejane varoš i selo, Crveni Breg, Novo Selo, Bričevlje, Bakarni Potok, Suševlje, Koraćevac i Milijine Livade.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu. Zbog toga će u utorak, 28.04.2026. u periodu:

· od 08:30 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Boška Buhe br. 2, 2 I, 4, 4 II i 6 i Majora Tepića br. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20;

· od 09:30 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Đorđa Andrejevića Kuna od br. 3 do br. 32, Đure Salaja od br. 37 do br. 80, Južnomoravskih brigada br. 287, Kole Rašića br. 21, Svetozara Krstića, Svetozara Miletića, Voje Radića i Veljka Vlahovića od br. 1 do br. 4.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u utorak, 28.04.2026. u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

· od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u Stupnici;

· od 10:00 do 13:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Božidara Veličkovića, Ljube Nenadovića i Sime Pogačarevića br. 1.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u četvrtak, 30.04.2026. u periodu od 09:00 do 12:00 časova bez električne energije biti korisnici u Gornjem Krajincu na sledećim lokacijama: Radoja Domanovića, Nemanjina i Solunska.

