Evo ko neće imati struju u Leskovcu sutra i u ponedeljak

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u nedelju, 14.12.2025. u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Branislava Nušića, Deligradska od br. 11 do br. 40A, Filipa Višnjića od br. 1 do br. 13, Rade Končara od br. 1 do br. 52, Svetozara Markovića od br. 1 do br. 66, Trg vojske od br. 5 do br. 19 (neparna strana) i br. 32, Južnomoravskih brigada od br. 1 do br. 69, zanatski centar „Most“, Đorđa Lešnjaka i Stojana Ljubića br.2.

Zbog radova na rekonstrukciji mreže, isključenja struje su planirana i za ponedeljak, 15.12.2025. u periodu od 08:00 do 15:00 časova, struju neće imati korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička od br. 8 do br. 20 i Obrada Lučića od br. 6 do br. 19.

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice.

Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs.