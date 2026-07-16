Evo ko sutra neće imati struju

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u petak, 17.jula u periodu od 11:00 do 13:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Hisarski put od br. 2 do br. 24 (parna strana) i Kosmajska od br. 16 do br. 61.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.



