Evropsko zlato za Leskovac: Gradonačelnik priredio prijem za Lenu Ristić

Izuzetan sportski uspeh ostvaren na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj, gde je zlatnu medalju u gađanju vazdušnim oružjem osvojila Leskovčanka Lena Ristić, još jednom je potvrdio da Leskovac ima šampione koji se ravnopravno takmiče i pobeđuju na međunarodnoj sceni.

Tim povodom, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović priredio je svečani prijem za prvakinju Evrope u sedištu Grada Leskovca.

Zahvaljujući se na podršci, Lena Ristić je istakla da joj je bila čast da predstavlja Leskovac i Streljački klub GT, naglasivši koliko joj je značila podrška porodice, trenera i prijatelja tokom takmičenja.

Trener Streljačkog kluba GT Ljubiša Todorović podsetio je da je streljana otvorena pre deset godina, izrazivši zadovoljstvo postignutim rezultatima i veru da će klub u narednim generacijama imati još reprezentativaca, dodavši da je Lena, prema rečima Jasne Šekarić, već u planovima za učešće na Olimpijskim igrama.

„Lena je svojim rezultatom učinila ponosnim ne samo naš grad, već i čitavu Srbiju. Osvojiti zlatnu medalju i prvo mesto na Evropskom prvenstvu predstavlja ogroman uspeh i još jednu potvrdu da Leskovac ima mlade ljude koji svojim radom, talentom i istrajnošću na najbolji način predstavljaju svoj grad i zemlju“, istakao je gradonačelnik.

On je naglasio da streljaštvo zahteva izuzetnu disciplinu, koncentraciju, psihološku stabilnost i dugotrajan, predan rad, ocenivši da je Lena pravi primer kako se uz strpljenje, trud i podršku mogu dostići najviši sportski ciljevi.

„Ovaj rezultat nije slučajnost, već plod sistematičnog rada, dobre organizacije kluba i nesebične podrške trenera, porodice i okruženja. Kao odgovorna lokalna samouprava, svesni smo značaja ulaganja u sport, zbog čega smo ove godine za ovu oblast izdvojili rekordnih 200 miliona dinara za sufinansiranje sportskih klubova i organizacija“, rekao je Cvetanović, podsetivši da je ranije za iste namene izdvajano višestruko manje sredstava.

Inspirisan Leninim uspehom, gradonačelnik je najavio da će na prvoj narednoj sednici Gradskog veća predložiti uvođenje posebne novčane nagrade u iznosu od 100.000 dinara za sportiste koji ostvare značajne rezultate na evropskim i svetskim takmičenjima, a koja će se isplaćivati preko Fonda za mlade talente, odmah po završenom takmičenju.

On je podsetio i da Grad Leskovac gotovo petnaest godina kroz Fond za mlade talente nagrađuje mlade za uspehe u sportu, kulturi, nauci i obrazovanju, istakavši da je do sada gotovo 6.000 mladih nagrađeno, dok je za ovu meru ukupno izdvojeno više od 200 miliona dinara.

Prijemu je prisustvovala i novoizabrana predsednica Leskovačkog saveza sportova Tatjana Mančić Zdravković, kojoj je gradonačelnik uputio čestitke povodom imenovanja.