Film „Žirafa“, večeras na TV Leskovac od 20h

Režija: Rani Massalha

Uloge: Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Ahmad Bayatra, Laure de Clermont – Tonnerre

Žanr: Drama

Trajanje: 85 min.

Godina proizvodnje: 2013. / Francuska

Yacine je veterinar jedinog preostalog zoološkog vrta na palestinskoj Zapadnoj obali. On živi sam, sa svojim desetogodišnjim sinom Zijadom. Dečak je razvio posebnu vezu sa dve žirafe u zoološkom vrtu. Izgeda da je on jedini sa kime one mogu da komuniciraju. Posle bombardovanja tog regiona, mužjak žirafe umire. Rita, ženka, neće preživeti ako joj veterinar ne nađe novog partnera. Jedini zoo vrt koji možda ima odgovarajuću žirafu nalazi se u Tel Avivu…

Nagrade:

Buster Film festival u Kopenhagenu nagrda za najbolji scenario

Lucas Film festival nagrada za glumu