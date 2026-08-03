Filmu „PARK“ priznanje za najbolji scenario na jubilarnom VRMDŽA FEST-u

Na desetom jubilarnom Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma VRMDŽA FEST, održanom u subotu, 1. avgusta 2026. godine, filmu „PARK“ autora Nebojše Ilića Ilketa pripalo je priznanje za najbolji scenario.

Festival se tradicionalno održava u selu Vrmdža, kod Sokobanje, u podnožju planine Rtanj, i posvećen je promociji turizma, ekologije, zaštite prirode i očuvanju etno kulture života na selu. U takvom ambijentu, film „PARK“ prepoznat je kao ostvarenje koje na snažan i emotivan način povezuje čoveka, prirodu i univerzalne ljudske vrednosti.

„PARK“ je dokumentarni film o gubitku koji ne prestaje i humanosti koja iz njega izrasta.

Nakon tragične smrti Nemanje Kocića 2014. godine, porodična bol prerasta u delovanje: nastaje Humanitarno udruženje „KOCE ZAUVEK“, a u Medicinskoj školi koju je pohađao formira se „Kocetov park“ – prostor sećanja, zajedništva i nade.

Tokom godina park raste zahvaljujući porodici, prijateljima i ljudima dobre volje koji sadnjom drveća pretvaraju tugu u život. Svako novo stablo postaje simbol ljubavi, solidarnosti i trajnog sećanja.

Otac Blagoje, negujući svaki njegov deo, ne čuva samo uspomenu na svoje sinove – u tom prostoru pronalazi snagu da istraje. Park postaje njegov tihi saputnik, mesto na kome se bol ne zaboravlja, već preobražava u dobrotu, brigu i život.

Film „PARK“ govori o ekologiji duše – o načinu na koji se bol ukorenjuje u zemlji i kroz ljubav, brigu i trajanje ponovo rađa u život. To je priča u kojoj priroda i čovek postaju jedno, gde svako posađeno drvo nosi sećanje, ali i novi početak.

Priznanje za najbolji scenario na jubilarnom VRMDŽA FEST-u predstavlja potvrdu umetničke vrednosti filma „PARK“, ali i snažne poruke koju nosi – da iz najveće tuge mogu izrasti dobrota, zajedništvo i nada, baš kao što iz zemlje izrasta novo drvo koje čuva uspomenu i daruje budućnost.