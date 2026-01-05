Fond PIO: Besplatna banjska rehabilitacija za 22.090 penzionera u 2026. godini

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je odluku o troškovima rehabilitacije penzionera i ceni smeštaja pratilaca po ustanovama i danu boravka, čime su stvoreni uslovi da 12. januara bude objavljen oglas za prijavljivanje penzionera za besplatnu banjsku rehabilitaciju.



Kako je saopštio Fond PIO, na osnovu opredeljenih sredstava i raspoloživih kapaciteta banjskih lečilišta u Srbiji, tokom 2026. godine na besplatan oporavak biće upućeno ukupno 22.090 penzionera.

Finansijskim planom Fonda PIO za 2026. godinu za društveni standard korisnika penzija predviđeno je do 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, odnosno oko 1,6 milijardi dinara, što je za 170 miliona dinara više nego prethodne godine. Od tog iznosa, 74 odsto, odnosno 1,16 milijardi dinara, namenjeno je za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, dok će preostalih 26 odsto, odnosno 407,3 miliona dinara, biti raspoređeno na druge vidove društvenog standarda.

Novim Pravilnikom o društvenom standardu penzionera proširen je i spisak ustanova u koje korisnici mogu biti upućeni na oporavak, pa je među njima i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja” – PC Kuršumlijska Banja.

Upravni odbor Fonda PIO doneo je i odluke o finansiranju ostalih vidova društvenog standarda, pa će za organizaciju Sabora penzionera – olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u 2026. godini biti izdvojeno 32,6 miliona dinara. Za pakete solidarne pomoći opredeljeno je 272,9 miliona dinara, za razvoj socijalnog dijaloga i međunarodne aktivnosti 10 miliona dinara, dok je za programe međugeneracijske solidarnosti i društvene inkluzije penzionera planirano 74 miliona dinara.