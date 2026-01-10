Glasajte za Leskovčanina Aleksu Mitrovića, u izboru za najboljeg mladog igrača Arkus lige

Osamnaestogodišnji Aleksa Mitrović iz Leskovca, član Rukometnog kluba „Dubočica 54“, ušao je u uži izbor za najboljeg mladog igrača Arkus lige.

Naime, kako se navodi na sajtu rukometnizurnal.com, gde se može obaviti glasanje, završen je prvi krug i prikupljeno 10000 glasova, raspoređenih u šest takmičarskih kategorija.

Sledi veliko finale, a najbolji će poneti titulu pobednika u svojim kategorijama.

Aleksa je učenik četvrtog razreda Gimnazije u Leskovcu (prirodno-matematički smer), a njegov talenat i umeće već su privukli pažnju inostranih klubova.

Kako biste podržali ovog mladog Leskovčanina, kliknite na link:

https://share.google/Dl15poBWcpHt55Zl4

Na dnu teksta, u rubrici GLASANJE, odaberite kategoriju „MLADI IGRAČ“, kliknite na ime „Aleksa Mitrović“, a potom na „vote“.

Preporuka je da se uključe mobilni podaci na telefonu, s obzirom na to da je pravilo jedan glas sa jedne IP adrese.