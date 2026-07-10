Goranu Joviću, direktoru RPK Leskovac dodeljena statueta Nikole Tesle, za doprinos utemeljenju nagrade „Planetarni Tesla“

Goranu Joviću, direktoru Regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinjski upravni okrug, dodeljena je večeras statueta Nikole Tesle, za doprinos utemeljenju nagrade „Planetarni Tesla“. Ovo priznanje, uručeno mu je na Svečanoj akademiji, održanoj povodom 170 godina od rođenja ovog velikog naučnika, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Događaj je organizovan u sklopu projekta Planetarni Tesla, čiji je pokrovitelj predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Cilj ovog događaja i nagrade „Planetarni Tesla“ je, kako je rečeno, da se ne zaboravi rad velikog naučnika, vizionara i genija, koji je svojim znanjem i idejama doprineo srpskom narodu i celom svetu.

Isto priznanje biće uručeno zaslužnim pojedincima i 10. novembra, na Dan nauke.

Statueta Nikole Tesle je rad akademskog vajara Ljubiše Mančića iz Beograda.

Na Svečanoj akademiji nastupili su pesnik Pero Zubac, glumci Tomo Radosavljević i Branislav Lečić, Srpski duhovni pojci, umetnici Bojana i Nikola Peković.

Uskoro opširnije.