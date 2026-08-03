Gorela deponija smeća u atarima Brestovca

U prepodnevnim časovima izbio je požar na otvorenom prostoru u atarima Brestovca. Ovom prilikom gorelo je nisko rastinje i divlja deponija smeća.

U gašenju požara učestvovali su Vatrogasno-spasilačka jedinica i novoformirano Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovac.

Usled ekstremno visokih temperatura u prvoj dekadi avgusta, povećan je rizik od požara na otvorenom prostoru, zbog čega apelujemo na građane da poštuju propise, preduzmu sve preventivne mere i ponašaju se savesno, jer će na taj način značajno doprineti očuvanju životne sredine.