Grad Leskovac finansijski podržao realizaciju 44 projekta iz oblasti socijalne zaštite

Grad Leskovac će ove godine podržati realizaciju 44 projekta koje sprovode 23 udruženja iz oblasti socijalne zaštite, za šta je iz budžeta opredeljeno ukupno 36,6 miliona dinara. Ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata uručeni su danas predstavnicima udruženja.

Za ovu namenu u 2026. godini planirano je 38 miliona dinara, dok je više od 1,3 miliona ostalo neraspoređeno. Na konkurs je pristigao ukupno 51 projekat, a njih sedam nije ispunilo predviđene uslove.

Sredstva u iznosu od 36,6 miliona dinara raspodeljena su u četiri oblasti. Za porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge oblike smeštaja izdvojeno je gotovo dva miliona dinara, za dnevne usluge u zajednici 10 miliona, za savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge takođe 10 miliona, dok je za podršku osobama sa invaliditetom opredeljeno 14 miliona i 659 hiljada dinara.

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović istakao je prilikom uručenja ugovora da je od preuzimanja odgovornosti za rukovođenje gradom do kraja 2025. godine za projekte iz oblasti socijalne zaštite izdvojeno ukupno 345,2 miliona dinara.

„Finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite predstavlja inicijativu koja se uspešno i kontinuirano sprovodi godinama i pokazuje našu posvećenost podršci osetljivim kategorijama stanovništva. Kako bi Leskovac ostao grad koji vodi računa o svakom stanovniku, za oblast socijalne zaštite planirano je blizu 603 miliona dinara, što je višestruko više u odnosu na 88 miliona dinara iz perioda pre 2012. godine“, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

On je podsetio da grad, u saradnji sa udruženjima, redovno finansira određene usluge u lokalnoj zajednici, za koje se mesečno izdvaja oko 10 miliona dinara. Reč je o uslugama personalne asistencije, ličnog pratioca deteta, dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju i pomoći u kući za osobe sa invaliditetom, koje koristi više od 100 sugrađana.

Govoreći o socijalno odgovornoj politici grada, Cvetanović je naveo da je krajem 2024. godine usvojena Odluka o ostvarivanju prava na status roditelj-negovatelj, među prvima u Srbiji. Za ovu namenu ove godine u budžetu je opredeljeno 25 miliona dinara, što je deset miliona više nego prethodne godine.

Prema njegovim rečima, grad nastavlja i sa stvaranjem pristupačnijeg okruženja za osobe sa invaliditetom, bez arhitektonskih i fizičkih barijera. Kao značajne investicije izdvojene su rekonstrukcija Ustanove za odrasle i starije, vredna 62 miliona dinara, kao i obnova Centra za socijalni rad u vrednosti od 44 miliona dinara, koji je nakon više od pola veka prilagođen osobama sa invaliditetom.

Predsednica Udruženja distrofičara Jablaničkog okruga Dragana Petrović ocenila je da se inkluzija osoba sa invaliditetom ogleda u razvoju i dostupnosti različitih usluga socijalne zaštite koje omogućavaju samostalniji život i veću uključenost u lokalnu zajednicu.

Predsednik Udruženja „Partnerski za obrazovanje“ Zoran Ilić rekao je da projektna podrška nije samo finansijska pomoć, već dokaz da Grad Leskovac prepoznaje potrebe svojih građana i pruža podršku onima kojima je najpotrebnija.

„Uloga udruženja je da budu pouzdani partneri zajednice, da ukazuju na potrebe građana i predlažu rešenja. Posebnu zahvalnost dugujemo gradonačelniku dr Goranu Cvetanoviću, koji pokazuje spremnost da se ozbiljno bavi i najvažnijim pitanjima osoba sa invaliditetom“, rekao je Ilić.

On je dodao da je od posebnog značaja spremnost grada da radi na stvaranju uslova za otvaranje još jedne dnevne usluge u zajednici – dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.