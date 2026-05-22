Grad Leskovac podržao 51 projekat iz oblasti kulture

Pedeset jedan projekat iz oblasti kulture 38 udruženja i organizacija biće finansijski podržan od strane lokalne samouprave Grada Leskovca. Za ove namene opredeljena je suma od 15 miliona dinara. Ugovore je uručio gradonačelnik Goran Cvetanović.

Među dobitnicima sredstava je Kulturno umetničko društvo Lemind, koje će zahvaljujući ovoj podršci realizovati projekat Kulturno nasleđe za buduće generacije. Podrška dolazi u godini kada „Lemind“ obeležava 40 godina rada i postojanja. Predstavnici ovog društva pohvalili su lokalnu samoupravu Grada Leskovca, koja izdvaja 8 do 9 odsto budžeta za oblast kulture, daleko više nego što se opredeljuje iz republičkog.

Gradonačelnik Cvetanović je poručio da će grad biti pouzdan partner svima koji svojim idejama doprinose razvoju ove oblasti i očuvanju identiteta.

Podsećanja radi, zahvaljujući tituli Prestonica kulture, u 2026. biće realizovano preko 300 aktivnosti, a u narednom periodu biće rekonstruisana zgrada Doma vojske i prenamena u multifunkcionalnu dvoranu i muzičku školu. Takođe, biće adaptirana konferencijska sala Narodnog muzeja i izgrađen spomenik kralju Milanu Obrenoviću.

Na ovaj konkurs pristiglo je ukupno 70 prijava, a potraživanja dostižu sumu od 45,7 miliona dinara.