Grad Leskovac realizuje projekat „Unapređenje sistema upravljanja otpadom“

U okviru realizacije projekta „Unapređenje sistema upravljanja otpadom“, Grad Leskovac sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje količine otpada i podizanje nivoa svesti građana o značaju pravilnog odlaganja smeća. Projekat je predstavljen na današnjoj konferenciji za medije predstavnika Gradske uprave.

U savremenom svetu, jedan od najvećih ekoloških problema jeste otpad. On je postao stalni pratilac ljudskog društva i stvaramo ga svakoga dana na najrazličitijim mestima: na poslu, kod kuće, parkovima i mnogim drugim mestima.

-Projekat „Unapređenje sistema upravljnja otpadom“ se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, preko programa „EU PRO Plus“, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, a sve u cilju smanjenja količine otpada- istakla je na konferenciji Maja Kocić, zadužena za upravljanje projektima u Gradskoj upravi.

U narednom periodu biće predstavljena promotivna kampanja koju vodi Aurora Green, agencija iz Beograda. Ova kampanja podrazumeva edukaciju učenika osnovnih škola.

-U deset osnovnih škola će biti po dve radionice, gde će učenicima, kroz edukativne prezentacije i priručnik, biti predstavljen najbolji način za pravilno selektovanje otpada– istakla je Nela Cvetković, predstavnik agencije Aurora Green D.O.O Beograd.

Kako bi sve bilo jasnije i zanimljivije, napravljena je i video igra.

Podsetimo, podzemni kontejneri postavljeni su na osam lokacija u gradu, a to su: OŠ „Radoje domanović“, OŠ „Vožd Karađorđe“, OŠ „Josif Kostić“, Stara autobuska stanica, Visoka poslovna škola, gradski park, park Dubočica i OŠ „Kosta Stamenković“.

