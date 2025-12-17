Grad Leskovac: U 2026. godini porodilje dobijaju po 50.000 dinara

Umesto 20.000 dinara za zaposlene porodilje i 40.000 dinara za nezaposlene, koliko je Grad Leskovac isplaćivao počev od 2024. godine, u narednoj 2026. godini jednokratnu finansijsku pomoć će dobiti sve porodilje, nezavisno od njihovog radnog statusa.

Pojedinačni iznos ove pomoći će biti 50.000 dinara, a pravo će ostvariti sve porodilje, koje ispunjavaju uslove u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom i koje u trenutku podnošenja zahteva imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Leskovca.

Finansijska sredstva neophodna za sprovođenje Odluke obezbeđena su u budžetu lokalne samouprave.

Izmene i dopune ove Odluke usvojene su na današnjoj sednici Gradskog veća.