Grad odobrio 15 miliona za snimanje nastavka filma o Leskovcu

Zvonimir Šimunec, autor i producent

Grad Leskovac će do kraja godine iz gradske kase, sa pozicije tekućih budžetskih rezervi, izdvojiti 15 miliona dinara za sufinansiranje nastavka projekta „Srpski Mančester“, produkcijske kuće „Le film“, odlučeno je na današnjoj sednici Gradskog veća.

Podsetimo, reč je o projektu u okviru kojeg su snimljeni film i serija „Bilo jednom u Srbiji“.

Nastavak projekta trebalo bi realizovati kroz snimanje i realizaciju dokumentarnog filma „Vek vizije“ i monografije do kraja 2023., potom kroz snimanje i realizaciju igranog filma do kraja februara 2024., kao i igrane TV serije do kraja avgusta te iste godine.

Le film se obratio gradonačelniku i Gradskom veću sa zahtevom za inicijalnu podršku za nastavak promocije Leskovca kroz snimanje dugometražnog igranog filma i TV serije.

Plan je da se premijera filma održi u proleće 2024. u Leskovcu, a da emitovanje TV serije započne nekoliko meseci nakon toga.