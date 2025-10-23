Gradonačelnik Cvetanović na sastanku Saveta evropskih opština i regiona

Gradonačelnik Leskovca i predsednik Stalne konferencije gradova i opština dr sci. med. Goran Cvetanović, tokom boravka u Beogradu, učestvuje i u sastanku generalnih sekretara i direktora Saveta evropskih opština i regiona – CEMR, ističe se u još jednom saopštenju njegovog Kabineta.

Ovaj važan skup predstavlja simbol priznanja da je Srbija deo evropske porodice lokalnih i regionalnih vlasti, kao i potvrdu da se glas gradova i opština našeg regiona sve jače čuje unutar CEMR-a, kao evropske mreže lokalnih vlasti.

Učešće na ovom sastanku imaju i gradonačelnik Ludberga iz Republike Hrvatske i predsednik Mreže asocijacija Jugoistočne Evrope – NALAS, Dubravko Bilić i generalni sekretar NALAS-a Kelmend Zajazi.

Poželevši dobrodošlicu učesnicima, gradonačelnik Leskovca i predsednik Stalne konferencije gradova i opština dr sci. med. Goran Cvetanović istakao je da za ovu organizaciju saradnja sa CEMR-om predstavlja mnogo više od članstva.

Ona je pristup evropskom znanju, političkom dijalogu i praktičnim instrumentima, koji doprinose razvoju i unapređenju.



„Njihov rad, koji često ostaje nevidljiv javnosti, omogućava da naša zajednička mreža funkcioniše, da se čuje glas lokalnih vlasti u institucijama EU i da se ideje pretvaraju u inicijative, projekte i preporuke koje imaju stvarni uticaj. Dozvolite mi da naglasim i jednu poruku koja je za nas posebno važna: za zemlje kandidate za članstvo u EU, CEMR ima neprocenjivu ulogu. On nam daje priliku da se čujemo, da učimo i da budemo deo evropskog dijaloga i pre formalnog članstva. Kroz CEMR, naši gradovi i opštine postaju deo evropske prakse upravljanja, pripremaju se za buduće uloge u evropskim institucijama i stiču iskustvo u kreiranju javnih politika na evropskom nivou. Verujem da će u godinama koje dolaze glas lokalnih vlasti iz zemalja kandidata biti još jači unutar CEMR-a, jer naš region može dati poseban doprinos – energiju i iskustvo tranzicije i svežu perspektivu o tome kako se razvija lokalna samouprava“, poručio je gradonačelnik Leskova i predsednik SKGO dr sci. med. Goran Cvetanović.

CEMR je najstarija i najšira evropska mreža lokalnih i regionalnih vlasti. Govori u ime više od sto hiljada vlasti, odnosno u ime miliona građana i nekoliko hiljada konkretnih rešenja, koja menjaju živote ljudi, od javnih usluga do lokalne klime, od jednakosti i inkluzije do digitalne transformacije.

U okviru sastanka generalnih sekretara i direktora Saveta evropskih opština i regiona – CEMR, koji predstavlja dvodnevni događaj, učesnici će imati priliku i da posete muzej Nikole Tesle, jedinstveno mesto u svetu.