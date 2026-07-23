Gradonačelnik Cvetanović obišao pokretnu ambulantu u Gornjem Sinkovcu

Više od 30 preventivnih pregleda obavljeno je danas do 12 časova u pokretnoj ambulanti u Gornjem Sinkovcu. Ambulanta, koju je danas obišao gradonačelnik Cvetanović sa saradnicima, dostupna je meštanima ovog naselja, kao i Donjeg Sinkovca, Vlasa i Trnjana.

Iako je na teritoriji našeg grada postoji 35 zdravstenih ambulanti, nažalost nemaju svi mogućnost da obavljaju redovne lekarske preglede. Obezbeđivanjem pokretne ambulante, i oni koji su teško pokretni mogu biti pregledani.



Prema rečima gradonačelnika Cvetanovića, ulaganje u zdrastveni sistem jedan je od prioriteta lokalne samouprave.

Podsećanja radi, grad Leskovac je jedan od deset u Srbiji koji su od Ministarstva zdravlja dobili pokretnu ambulantu.





