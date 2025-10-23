Gradonačelnik Cvetanović otvorio Forum centralno-evropske inicijative, kao predsednik SKGO-a

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović i predsednik Stalne konferencije gradova i opština otvorio je danas u Beogradu Forum Centralno-evropske inicijative (CEI) pod nazivom „Lokalna dimenzija CEI: Platforma za saradnju lokalnih i regionalnih vlasti Evrope“, saopštavaju iz njegovog Kabineta.

Forumu su prisustvovali pomoćnik ministra za Evropsku uniju Ministarstva spoljnih poslova ambasador Miloš Todorović, zamenica Generalnog sekretara Centralno-evropske inicijative ambasadorka Ivana Pejović, generalni sekretar Saveta Evropskih opština i regiona Fabricio Rosi, kao i predstavnici nacionalnih asocijacija zemalja članica CEI.

Otvarajući Forum, gradonačelnik Leskovca i predsednik Stalne konferencije gradova i opština dr sci. med. Goran Cvetanović istakao je da se ovim događajem potvrđuje značaj lokalnih i regionalnih vlasti, koje predstavljaju stub evropske saradnje.

„Upravo na lokalnom najjasnije se vide i problemi i potencijali naših društava, i upravo tu se stvaraju konkretna rešenja koja povezuju naše zemlje i zajednice. Stalna konferencija gradova i opština već dugi niz godina sarađuje sa mnogima od vas kroz različite evropske i regionalne mreže, ali ovaj skup ima poseban značaj jer je usmeren na jačanje zajedničke platforme CEI za saradnju lokalnih i regionalnih vlasti – mesta gde se može graditi saradnja lokalnih samouprava Centralne i Jugoistočne Evrope.

Danas, kada svi suočavamo sa složenim izazovima – od klimatskih promena, digitalne transformacije i migracija, do ekonomskih i socijalnih nejednakosti – potreba za zajedničkim delovanjem gradova i opština nikada nije bila veća. Naša bilateralna saradnja ali i okupljanje kroz mehanizme kao što je Centralno evropska inicijativa može biti most saradnje i praktičan prostor za razmenu iskustava i izgradnju kapaciteta“, rekao je predsednik SKGO dr sci. med. Goran Cvetanović.

U okviru platforme za saradnju lokalnih i regionalnih vlasti Evrope postoje oblasti u kojima bi saradnja mogla biti konkretna i plodna.

Kako je obrazložio predsednik Stalne konferencije gradova i opština dr sci. med. Goran Cvetanović, reč je o zelenom i održivom razvoju, digitalnoj transformaciji uprave, lokalnom ekonomskom razvoju i preduzetništvu, socijalnoj inkluziji, upravljanju EU fondovima i teritorijalnom razvoju i demokratskom upravljanju i transparentnosti.

Forum Centralno-evropske inicijative (CEI) organizovala je Stalna konferencija gradova i opština.