Gradonačelnik Cvetanović se sastao sa rukovodstvom FSS-a

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović sastao se danas sa rukovodstvom Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Beogradu.

Među njima su bili Branko Radujko, Dragan Džajić i Ranko Stojić. U njihovim prostorijama razgovaralo se o razvoju fudbala na jugu Srbije i predstojećem Evropskom prvenstvu U21, kao i o odigravanju predstojećih utakmica A reprezentacije na stadionu „Dubočica“ u našem gradu.

Pored Cvetanovića, sastanku je prisustvovao i Aleksandar Pejčić, član Gradskog veća iz Leskovca zadužen za oblast sporta.