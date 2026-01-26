Gradonačelnik Goran Cvetanović obišao JKP „Vodovod“

U cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pruža građanima Leskovca Javno-komunalno preduzeće „Vodovod“, u ovoj godini biće rekonstruisano 3,8 kilometara vodovodne mreže u pojedinim ulicama na području grada na Veternici. Ovo je, pored ostalog, istaknuto prilikom obilaska ovog preduzeća od strane gradonačelnika Gorana Cvetanovića i njegovih saradnika.

Zahvaljujući rekonstrukciji vodovodne mreže na području Leskovca, biće unapređeno vodosnabdevanje, kao i povećan kvalitet vode, dok će sa druge strane biti smanjeni značajni gubici na mreži.

Naime, kako je najavljeno prilikom obilaska ovog preduzeća, u prvom kvartalu 2026. godine uslediće radovi u Norvežanskoj ulici, zatim Ljube Nenadovića i Učitelja Mite.

Kada je u pitanju Orio projekat, odnosno izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta na području Leskovca, do sada je završeno oko 98 procenata radova, tačnije 77 kilometara.

Očekuje se i da još 15 crpnih stanica u narednom periodu bude pušteno u rad, kako bi kanalizaciona mreža bila potpuno u funkciji.

Pored kanalizacione, rekonstruisane su i vodovodne mreže u ulicama Slobodana Penezića u Leskovcu, potom Voje Mičića u Bratmilovcu, Proletereskoj i Karađorđevoj u naselju Gornje Stopanje.

Inače, ovo preduzeće je nabavilo i čamac neophodan za održavanje izvorišta vodosnabdevanja „Barje“, rečeno je tom prilikom.