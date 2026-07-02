Gradonačelnik Leskovca dao doprinos humanitarnoj akciji „Čep za hendikep“

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i danas je dao svoj doprinos humanitarnoj akciji „Čep za hendikep“, odloživši prikupljene plastične čepove u metalno srce postavljeno u sedištu Grada Leskovca, saopštavaju iz njegovog Kabineta.

Ovim gestom on je još jednom pružio podršku inicijativi koja spaja brigu o životnoj sredini i solidarnost sa osobama sa invaliditetom, pokazujući da i jednostavne svakodnevne navike mogu imati veliki značaj. Grad Leskovac ostaće posvećen promovisanju humanih vrednosti i podršci akcijama koje doprinose razvoju društvene odgovornosti.

Istovremeno, upućujemo poziv svim sugrađanima da se uključe u akciju i plastične čepove odlažu u metalna srca postavljena na gradskom trgu i u zgradi Gradske uprave, jer svaki prikupljeni čep predstavlja korak ka pružanju pomoći onima kojima je ona najpotrebnija.