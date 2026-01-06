Gradonačelnik Leskovca nastavio obilazak Gradske uprave

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, danas je nastavio obilazak Gradske uprave u pratnji načelnika Miloša Cvetanovića i saradnika.

On je tom prilikom obišao Odeljenje za finansije, Odeljenje za imovninsko-pravne poslove i imovinu, kao i odseke koji funkcionišu u okviru ovih odeljenja.

Nakon toga posetio je i Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“, koje se takođe nalazi u zgradi osmospratnice.

Ovom prilikom, nadležni su govorili o izveštajima i realizovanim projektima u prethodnoj godini iz ovih oblasti, kao i o planiranim aktivnostima za 2026. godinu.