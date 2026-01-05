Gradonačelnik Leskovca obišao zaposlene u Gradskoj upravi

Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca tradicionalno je, prvog radnog dana u 2026. godini, sa zamenicom Lidijom Dimitrijević, u pratnji Miloša Cvetanovića, načelnika ove uprave i drugim saradnicima, obišao kancelarije zaposlenih koje se nalaze u takozvanoj „Osmospratnici“.

Današnji obilazak Gradske uprave gradonačelnik je započeo u Uslužnom centru, gde je poslednjih dana aktuelna prijava građana za legalizaciju objekata u okviru akcije „Svoj na svome“.

Zbog povećanog interesovanja, za ove namene aktivna su tri šaltera, rekla je Kristina Vasiljković, šef Odeljenja za pružanje usluga gradanima – Gradskog uslužnog centra.

O akciji „Svoj na svome“ bilo je reči i prilikom obilaska Odeljenja za urbanizam. Jasminka Milenković, šef Odeljenja za urbanizam, istakla je da je pred zaposlenima u ovom i Odeljenju za imovinsko-pravne poslove upis nelegalizovanih objekata.

Zahvaljujući modernizaciji i uvođenju elektronskih sistema unapređuje se rad Gradske uprave, a time i pružanje usluga građanima, ocenio je načelnik Miloš Cvetanović. On je naglasio i da je stanje u gradskoj kasi stabilno i da se redovno izmiruju dospele obaveze.

Prilikom obilaska Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, bilo je reči o merama energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Kako je rekla Aleksandra Stevanović, energetski menadžer grada Leskovca, na konkurs se prva dva dana prijavio veliki broj građana, te su prijave obustavljene. Konkurs je otvoren za građane iz socijalno osetljivih grupa.

Šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i nfrastrukturu Andrija Atanasković je, govoreći o investicijama koje se očekuju u 2026. godini, najavio izgradnju Postrojenja za spaljivanje ostataka životinjskog porekla, zatim završetak radova na sanaciji mosta u Jelešnici, kao i sanaciju mosta u Grajevcu. Kako je dodao, završena je i javna nabavka za izgradnju objekta mesne zajednice u Jašunji, a nastaviće se i uređenje kompleksa pijace u Kralja Petra. Odgovarajući na pitanje gradonačelnika funkcionisanju parking servisa, Atanasković je govorio i o dugu koji firma Metroparking jug ima prema Gradu Leskovcu, pri čemu je kao jedna od mogućnosti naveden i raskid ugovora.



Prilikom obilaska Gradske uprave, bilo je reči i o izdvajanjima za sport, koja u 2026. dostižu sumu od 200 miliona dinara, višestruko više nego 2012. kada je opredeljeno 18, a realizovano 15 miliona. Aleksandar Pejčić, gradski većnik zadužen za ovu oblast, govorio je ovom prilikom o preuzimanju Gradskog fudbalskog kluba “ Dubočica“ od strane Milenijum tima. Vlasnik ove kompanije Ivan Bošnjak zainteresovan je da bude predsednik leskovačkog kluba.



U okviru obilaska, gradonačelnik je razgovarao i sa zaposlenima u Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj, za privredu i poljoprivredu, Odeljenju za zaštitu životne sredine, kao i komunalne milicije.