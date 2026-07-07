Gradonačelnik obišao kompleks bazena Vile Jana

Jedno od omiljenih mesta Leskovčana ovoga leta, na kojem spas od vrućina neretko pronalaze i posetioci iz drugih gradova Srbije, je kompleks bazena u Velikoj Kopašnici Vile Jana.

Ovo mesto obišao je gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima.

Nekadašnje dečije odmaralište, koje je bilo u izuzetno lošem i zapuštenom stanju, kupljeno je 2002. godine i danas je moderan kompleks koji u svom posedu nudi tri bazena, prenoćište sa 39 soba i 120 ležajeva, restoran i sportske terene. Kako je rečeno, zahvaljujući velikoj finansijskoj investiciji porodice Stefanović iz susednog sela, ovaj kompleks je dobio novi izgled i postao omiljeno mesto mnogih posetilaca.

Cene ulaznica su ostale iste kao i prošle godine. Dnevna karta za bazen iznosi 400 dinara, dok poludnevna iznosi 300 dinara.