Gradski većnici o korišćenju sredstava za šume, zaštiti životne sredine i projektima kulture

Predlog Odluke kojom se usvaja Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu usvojen je, između ostalog, na današnjoj sednici Gradskog veća.

Većnici su usvojili i Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Pravilnik o dodeli sredstava po godišnjem Programu korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu i saglasnost na tekst Konkursa za dodelu sredstava po godišnjem Programu korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu.

Data je saglasnost i na Predlog Odluke kojim se usvaja Pravilnik o načinu i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja građana u poljoprivredi – zaštitni poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda iz budžeta grada Leskovca za 2026. godinu i daje saglasnost na tekst javnog poziva sa listom kriterijuma za finansiranje/sufinansiranje Programa udruženja građana u poljoprivredi – zaštitni poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda iz budžeta grada Leskovca za 2026. godinu.

Na dnevnom redu našli su se i predlozi više rešenja o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta Grada Leskovca za realizaciju Programa Prestonica kulture Srbije 2026 Grada Leskovca – „Leskovački paviljon kulture“, za sledeće programske aktivnosti: „Najbolje iz Srbije“, „Gradovi pobratimi“ i „Jug – istok“.

Takođe, usvojen je i Predlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za zaštitu prirodnih dobara, biodiverziteta i ozelenjavanje na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu.

Detaljnije o usvojenim tačkama dnevnog reda večeras u „Panorami“, od 19:00, 22:00 i 23:30.