Gradski većnici usvojili predlog budžeta za narednu godinu

Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca, usvojen je predlog budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 4 556 122 dinara.

Predlog odluke o budžetu za narednu godinu između ostalog predviđa da se sa ovim sredstvima normalno funkcioniše, kao i da može da se računa na dalji razvoj grada, rečeno je na sednici. Iz budžeta republike takođe su predviđeni namenski transferi u iznosu od oko 897 miliona dinara, što je u visini ovogodišnjih.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se i na rad Apotekarske ustanove Leskovac. Gradski većnici dali su saglasnost na sporazume o regulisanju međusobnih odnosa između farmaceutiskih kuća, Grada i Apoteke Leskovac, kojima se preciziraju načini izmirenja dugovanja ove ustanove.

Naime, sa većinom kuća, dogovorena je otplata na rate, a sredstva za ovu namenu u visini od 150 miliona dinara, su iz republičkog već uplaćena na račun budžeta grada, naglasio je gradonačelnik Cvetanović.

Većnici su, između ostalog, doneli i odluku o izmeni i dopuni programa podrške poljoprivredi na području grada, kojom će biti povećani iznosi subvencija za ovu i narednu godinu za oko 4,5 miliona dinara.

Doneti su predlozi odluka o planu detaljne regulacije za deo područja na Hisara, na površini od oko 10 hektara, a odlučeno je i da se u skladu sa novim zakonom formira novi lokalni Štab za vanredne situacije, s tim da će, kako je rečeno, postojeći funkcionisati do njegovog osnivanja.

Takođe, usvojen je, između ostalog i predlog odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i to u delu starosne granice žena, tako da one koje imaju do 43 godine imaju pravo na neograničen broj postupaka.

Grad Leskovac podržaće i televizijski program „Srbija u ritmu Evrope za decu Leskovca“, sredstvima koja su za to već predviđena u budžetu.

Kako je najavljeno naredna sednica skupštine grada biće održana 10. decembra.