GrO SNS-a Leskovac poziva članove, simpatizere i patriotski opredeljene građane da sutra podrže Vidovdanski skup

Gradski odbor Srpske napredne stranke Leskovac poziva sve svoje članove, simpatizere i patriotski opredeljene građane da u subotu, 27. juna, u 18 časova budu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, gde će biti održan veliki Vidovdanski skup Srpske napredne stranke pod sloganom „Srbija, jedna porodica“.

Dođite da zajedno gradimo budućnost Srbije!

Porodica je iznad svega, a Srbija je JEDNA PORODICA koju krase mir, stabilnost i prosperitet!

Udružena i složna – SRBIJA POBEĐUJE!

LESKOVAC POBEĐUJE! – navodi se u pozivu.