GU Leskovac: Oprez u saobraćaju i u blizini vodotokova

Tokom noći došlo je do povećanja vodostaja Južne Morave, Jablanice i Veternice, ali je trenutno zabeležena stagnacija i za sada nema opasnosti od izlivanja reka. Ipak, neophodan je dodatni oprez, naročito u slučaju eventualnog naglog otapanja snega i porasta temperature.

Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećan oprez zbog snega i poledice, a ponegde i zbog smanjene vidljivosti usled magle.

Takođe, apeluje se na građane da ne prilaze rekama i ostalim vodotokovima zbog povećanja vodostaja i pojave leda.

Nadležne službe Grada Leskovca danas su na terenu i prate situaciju nakon obilnih padavina, najpre kiše, a zatim i snega, kao i usled niskih temperatura.

Zaposleni u Gradskoj upravi Grada Leskovca – Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove, u saradnji sa savetima mesnih zajednica, poverenicima i zamenicima poverenika Civilne zaštite, redovno prate stanje na terenu. U nadzor su uključeni i Sektor za vanredne situacije, Štab za vanredne situacije grada Leskovca, JVP „Srbijavode“, kao i druge državne i lokalne službe, koje će, ukoliko bude potrebno, blagovremeno preduzimati odgovarajuće mere.