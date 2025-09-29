Saslušan osumnjičeni M.S. (2005) u Osnovnom javnom tužilaštvu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (2005) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštila je Policijska uprava.

Policija je prilikom pretresa stana koji je iznajmio osumnjičeni pronašla oko 630 grama marihuane i vagicu za precizno merenje. Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Na saslušanju se koristio zakonskim pravom da ne iznosi odbranu, branio se ćutanjem. Zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, na predlog javnog tužioca, prema njemu je određen pritvor u trajanju od 30 dana.

Radi utvrđivanja svih činjenica doneta je naredba o sprovođenju istrage, po čijem završetku će javni tužilac doneti odluku, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva.